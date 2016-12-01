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هام للمغاربة... هذه المناطق ستعرف تساقطات مطرية وثلجية مهمة غدا السبت

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 22:34 هام للمغاربة... هذه المناطق ستعرف تساقطات مطرية وثلجية مهمة غدا السبت | مجتمع
هام للمغاربة... هذه المناطق ستعرف تساقطات مطرية وثلجية مهمة غدا السبت
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب أن تشهد العديد من مناطق المملكة تساقطات ثلجية قوية على القمم التي يفوق علوها 1200 متر وزخات مطرية قوية، وذلك إلى غاية منتصف نهار غد السبت.

"شوف تيفي"

 

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب أن تشهد العديد من مناطق المملكة تساقطات ثلجية قوية على القمم التي يفوق علوها 1200 متر وزخات مطرية قوية، وذلك إلى غاية منتصف نهار غد السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الجمعة، أنه من المرتقب استمرار التساقطات الثلجية القوية إلى غاية منتصف نهار غد السبت فوق المرتفعات المتواجدة بأقاليم أزيلال والحوز وخنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو وتازة وتاوريرت وتنغير وورزازات وهضاب بوعرفة وفكيك.

وأضافت أن التساقطات الثلجية ستتواصل فوق هضاب فكيك- بوعرفة وبولمان إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل. من جهة أخرى، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية إلى غاية منتصف نهار غد السبت بكل من أقاليم الحوز وأزيلال وفكيك وبوعرفة والدريوش والحسيمة (شرق) وجرسيف.

 

 

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