عاجل.. هذه هي هوية المشرمل والفتاة الضحية التي ظهرت عارية في الفيديو خلال تعرضها للاغتصاب.. تفاصيل مثيرة+فيديو ﻿

كشفت صحيفة النهار الجزائرية قبل لحظات بأن مصالح أمن تيارت بالجزائر، ومباشرة بعد نشر الفيديو الذي يظهر اغتصاب شاب لفتاة تمكنت من تحديد اسم الضحية وتدعى سارة من بلدية فرندة ولاية تيارت وتبلغ من

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة النهار الجزائرية قبل لحظات بأن مصالح أمن تيارت بالجزائر، ومباشرة بعد نشر الفيديو الذي يظهر اغتصاب شاب لفتاة تمكنت من تحديد اسم الضحية وتدعى سارة من بلدية فرندة ولاية تيارت وتبلغ من العمر 26 سنة.

وأضافت الصحيفة بأن هذه المصالح، تمكنت كذلك من تحديد هوية الجاني، ويتعلق الأمر بـ "أ. حسني"، أما الفتاة التي صورت الفيديو فتدعى "ب.ش" من بلدية عين كرمس، بينما حدثت وقائع الجريمة بواد فرجة بتيارت.

وكشف المصدر ذاته بأن الضحية هي عشيقة الجاني، ولم يحدد هذا المصدر زمن الحادثة، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية لم يأمر بعد بفتح تحقيق في القضية.