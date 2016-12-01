خاص.. إدريس لشكر يسافر لإسبانيا لمواجهة البوليساريو بمدينة مالاغا ﻿

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن وفدا عن حزب الإتحاد الإشتراكي يرأسه إدريس لشكر حل مساء اليوم بإسبانيا للحضور لإجتماع اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية التي ستحتضنها مدينة مالقا الإسبانية نهاية

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن وفدا عن حزب الإتحاد الإشتراكي يرأسه إدريس لشكر حل مساء اليوم بإسبانيا للحضور لإجتماع اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية التي ستحتضنها مدينة مالقا الإسبانية نهاية هذا الأسبوع الجاري.

وأكد يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي أن الوفد يضم أطرا بالحزب وبحضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، حيث يرتقب أن يمر هذا الاجتماع في أوضاع مشحونة.

ويأتي حضور زعيم الإتحاد الإشتراكي، بعد الطفرة النوعية للدبلوماسية المغربية وما عرفته من حركية و نشاط خلال الشهور الأخيرة، والمتمثلة أساسا في الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية وعملية تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب.

وتجدر الإشارة أن الأممية الاشتراكية هي منظمة دولية، تضم عددا من الأحزاب ذات التوجهات الإيديولوجية اليسارية والإشتراكية.