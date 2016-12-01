عاجل وانفراد.. القرطاس يلعلع في أيت ملول لإيقاف ولد المخزني المسلح بسيف والذي تورط في قتل شابين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية لأيت ملول، أطلقت أربعة رصاصات في الهواء، قبل قليل، لإيقاف الملقب بـ ''ولد المخزني''، والذي تورط في الساعات الأولى من يومه الجمعة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابان في

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية لأيت ملول، أطلقت أربعة رصاصات في الهواء، قبل قليل، لإيقاف الملقب بـ "ولد المخزني"، والذي تورط في الساعات الأولى من يومه الجمعة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، حاول مقاومة رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض عبارة عن سيف من الحجم الكبير، بالقرب من مجرى واد سوس، ما اضطرهم إلى إطلاق أربعة رصاصات لتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الأمن، قامت بوضع خطة محكمة، انتهت باعتقال الجاني، الذي ظل مختبئا بالقرب من مجرى واد سوس بأيت ملول منذ ارتكابه للجريمة، موضحا بأنه تم قبل لحظات وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة أزرو بالجماعة الترابية لأيت ملول، اهتزت على وقع جريمة مروعة، بطلها الملقب بـ"ولد المخزني"والذي دخل في نقاش حاد مع الضحيتين قبل أن تتطور الأمور إلى قيام الجاني بتوجيه طعنتين قاتلتين للشابين كانتا كفيلتين بإزهاق روحهما.