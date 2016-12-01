 أسرار لقاء أخنوش ولشكر ..وبلقاضي : ''الحكومة سترى النور متم هذا الشهر'' ﻿
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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

أسرار لقاء أخنوش ولشكر ..وبلقاضي : ''الحكومة سترى النور متم هذا الشهر''

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 19:44 أسرار لقاء أخنوش ولشكر ..وبلقاضي : الحكومة سترى النور متم هذا الشهر | بوليتيك
أسرار لقاء أخنوش ولشكر ..وبلقاضي : ''الحكومة سترى النور متم هذا الشهر''
لم يمر اللقاء الذي جمع عزيز أخنوش بإدريس لشكر يوم الأربعاء الماضي، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، دون أن يخلف وراءه سيلا من التعليقات والقراءات، المرتبطة أساسا بمرحلة ''البلوكاج السياسي''.

شوف تيفي


لم يمر اللقاء الذي جمع عزيز أخنوش بإدريس لشكر يوم الأربعاء الماضي، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، دون أن يخلف وراءه سيلا من التعليقات والقراءات، المرتبطة أساسا بمرحلة "البلوكاج السياسي".

البعض يرى أن سياق زيارة أخنوش للشكر في هذا الظرف الموسوم بأزمة سياسية، من شأنه أن يربك حسابات رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة.. إذ في الوقت الذي كان بن كيران قد أكمل نصابه نسبيا بعد إعلان حزب الوردة الانضمام إلى الثلاثي حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والبيجيدي، وفي الوقت الذي كان لبنكيران خيار تشكيل حكومة في منأى عن حزب الحمامة، جاء لقاء أخنوش بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ليعيد المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة إلى الصفر، خاصة في ظل الحديث عن سعي أخنوش إلى جمع الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل تكتل يتوفر على أغلبية المقاعد بمجلس النواب.

هذا الطرح، سار في اعتماده بعض المحللين، تاركين للمتابعين المجال لإحياء فرضيات السيناريوهات المحتملة من جديد.. خاصة وأن لقاء أخنوش بلشكر، ومن خلال التصريحات الرسمية الصادرة من حزبيهما، تؤكد على أن هناك تنسيق مشترك، يسير في اتجاه ربط كل منهما مصيره بالآخر، وهذا ما أكده بلاغ الأحرار، الذي اعتبر أن اللقاء" تم بإيجابية استحضار التجارب التي جمعت الحزبين في إطار حكومات عديدة وفي ظل تجربة التناوب التي خاضاها سويا". وهذا ما يعني حسب بعض القراءات أن هناك تنسيق يجري الإعداد له، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الاشتراكي على أنه مستعد لدخول الحكومة.

وإذا كان البعض سار به التحليل إلى مسألة التنسيق، فإن آخرون ذهبوا بعيدا، واعتبروا أن أخنوش سعى من خلال لقائه بإدريس لشكر إلى جذب حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حاضرته التي تضم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.. وبالتالي، إذا صح هذا التوجه، فإن التحالف بين هذا الرباعي، من شأنه أن يعطي قوة عددية، قد تغير موازين القوى في الخارطة السياسية لما بعد استحقاقات 7 أكتوبر. حيث سيصبح لهذا الرباعي 103 مقاعد بمجلس النواب، وهو كفيل في حال انضم إليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على 102 من المقاعد بأن يتوفر على أغلبية وازنة، حيث سيصبح لهذا التكتل 205 مقاعد. ما سيعقد من مأمورية تشكيل بنكيران لحكومته.

في ظل هذه القراءات، تساءل كثيرون، هل إذا نجح أخنوش في جمع خمسة أحزاب حوله، سيعلن بنكيران عن فشله ووضع المفاتيح؟ أم الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة من أجل الحسم في الربان الجديد للحكومة؟ أم أن هذا التهافت من أجل الدخول للحكومة، بشروط تعجيزية لكل حزب، من شأنه الدفع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من هذا المأزق السياسي الذي دخل شهره الثالث؟

في هذا الإطار قال ميلود بلقاضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لـ"شوف تيفي"، إن لقاء الأربعاء، بين زعيمي حزبا الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، جاء بدعوة من إدريس لشكر، موضحا أن كل المؤشرات تدل أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيكون خارج الأغلبية، "لأن بنكيران لا يراهن عليه كثيرا، بقدر ما يراهن أكثر على حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.. ولشكر الآن يناور بطريقته الخاصة من خلال تقربه من أخنوش". وحسب بلقاضي، إن أخنوش هو الآخر له رغبة في التقرب من لشكر، للضغط أكثر على بنكيران، "وبالتالي، فالأكيد أن هذا اللقاء سيزيد من متاعب بنكيران لإخراج الحكومة، لكن كل هذه السلوكات تبقى مناورات، لأن القرار النهائي سيكون بيد ملك البلاد".

وقال بلقاضي، إن المغرب الآن يبحث بكل الوسائل للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، ولا يمكن له أن يذهب لهذا الاتحاد بدون مؤسسة تنفيذية للحكومة، وأيضا بدون مؤسسة برلمانية قوية. على هذا الأساس، يقول بلقاضي "وهذا رأيي الخاص، لا أتوقع أننا سنذهب إلى أزمة سياسية بالمفهوم الصحيح للكلمة، لأن بنكيران معروف بمرونته وببراغماتيته، ولهذا فإشارة بسيطة من الملك، كل الأحزاب ستصطف لتدخل الحكومة".

ويرى بلقاضي أن أخنوش يراهن على الأحزاب القريبة إليه، التي كانت تشكل بالأمس ما يسمى بأحزاب الوفاق.. في حين بنكيران لا يرغب في أن يشكل حكومة مع أحزاب الوفاق فقط، ولكن أيضا بوجود أحزب من الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والتقدم والاشتراكية).

"على كل، من الآن وإلى غاية متم الشهر، فالأكيد أن الحكومة سترى النور، لأن الملك قام بواجبه الدستوري واحترم المنهجية الديمقراطية، وكلف بنكيران بتشكيل الحكومة، والآن فالمشكل ليس دستوريا، بقدر ما هو سياسي، وإذا لم يتوفق الفاعل السياسي والأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة، فالأكيد أن ملك البلاد، ووفقا لموقعه في الوثيقة الدستورية، لن يترك الأمور تبقى تعيش العبث والهدر الزمني.. فلابد ليتدخل، ليضع حدا لهذا التعثر.. ليس عبر الذهاب إلى انتخابات أخرى، ولكن لخلق أغلبية، الأكيد أن حزب العدالة والتنمية سيكون فيها حاضرا". يقول بلقاضي.


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‫شوف تيفي

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بنكيران لشكر أخنوش الحكومة الملك البام حزب الاستقلال البلوكاج

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