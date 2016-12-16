مثير وبالصور.. هذا هو جديد فيديو المشرمل الذي ظهر وهو يقوم بتجريد عشيقته من ملابسها..تفاصيل مثيرة ﻿

في جديد الفيديو الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، كشف نشطاء جزائريون بأن الشرطة الجزائرية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية ''المشرمل'' الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بتعنيف عشيقته قبل أن يقوم بتجريدها من

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، كشف نشطاء جزائريون بأن الشرطة الجزائرية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية "المشرمل" الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بتعنيف عشيقته قبل أن يقوم بتجريدها من ملابسها.

وأوضح النشطاء الجزائريون بأن التهمة التي ستوجه للفتاة التي كانت تصور الواقعة وللشاب المعتدي هي الإضرار وتشويه سمعة الضحية و الضرب ومحاولة الاغتصاب.

وحسب موقع "النهار" الجزائري فإنه بدا من خلال تسريب الفيديو بشكل عمدي، أن الجهة التي سربته هم المعتدون، بحكم أن الفتاة الضحية كانت تحاول خلال تعرضها للاعتداء حجب وجهها، فيما كان المعتدي مصرا على الاستمرار في تجريدها من ملابسها قدر الإمكان وتصويرها من طرف شريكته الثانية بالجريمة.