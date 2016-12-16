بالصور : إنهيار سفح جبل فوق مدرسة إبتدائية بتارودانت والمسؤولين ''آوت'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن إنهيار لأحد السفوح الجبلية فوق وحدة مدرسية ''واوتزورت'' بمجموعة مدارس البحتري بأربعاء توبقال التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت.

شوف تيفي





كشفت مصادر مطلعة، عن إنهيار لأحد السفوح الجبلية فوق وحدة مدرسية "واوتزورت" بمجموعة مدارس البحتري بأربعاء توبقال التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت.

وأضافت ذات المصادر، أن الألطاف الإلهية حالت دون تواجد التلاميذ بالمدرسة الإبتدائية، كما أن الحادثة لم تخلف ضحايا في الأرواح، لكنها حكمت على التلاميذ بالإقطاع عن الدراسة إلى حين إعادة تأهيل المدرسة.

وربطت "شوف تيفي" إتصالات هاتفية ببعض المسؤولين الإقليميين للتعليم بتارودانت لأخذ توضيحاتهم في الموضوع، لكنهم نفوا توصلهم بأي معلومة حول الموضوع رغم إنتشار الصور على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الإجتماعي.

وحصلت "شوف تيفي" على صورة للمدرسة من تحت سفح الجبل، حيث تظهر أنها مهددة في أي وقت للردم أو سقوط الصخور، لكون المنطقة تعرف انجرافات للتربة، ما يطرح عدة أسئلة عن إختيار مكان إنشاء المدرسة من الأصل.

ومازال قطاع التعليم بجهة سوس ماسة يعرف أزمة كبيرة، حيث قامت والية الجهة زينب العدوي بعقد عدة لقاءات مع المسؤولين عن القطاع، مطالبة إياهم بإيجاد حلول عاجلة، أو أنها ستقوم بعملها، والمتمثل في رفع تقارير ضدهم للجهات المختص.