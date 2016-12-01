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الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا ويوجه دعوة للرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 18:46 الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا ويوجه دعوة للرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب | بوليتيك
الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا ويوجه دعوة للرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، السيد نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، السيد نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وحسب نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص فقد استقبل الملك اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، السيد نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، ويندرج هذا الاستقبال الملكي، في إطار الشراكة الاستراتيجية القوية، التي تم إطلاقها في موسكو خلال اللقاء الذي جمع الملك بالرئيس فلاديمير بوتين.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ جدد الملك التأكيد على حرصه العمل، يدا في يد، مع الرئيس الروسي من أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، موضحا أي البلاغ بأن زيارة أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، تأتي لتعزز عمق التعاون الأمني بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، وجه الملك الدعوة للرئيس فلاديمير بوتين للقيام بزيارة دولة للمملكة، وقد حضر هذا الاستقبال، عن الجانب المغربي، كل من فؤاد عالي الهمة مستشار الملك ، ووزير الداخلية محمد حصاد، وعن الجانب الروسي، سفير فدرالية روسيا بالمغرب فاليري فوروبييف.

 

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