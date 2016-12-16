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مثير وبالصور.. فهم تسطا: بسبب التساقطات سيارة دارت كسيدة فالسما وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 18:39 مثير وبالصور.. فهم تسطا: بسبب التساقطات سيارة دارت كسيدة فالسما وها شنو وقع | حوادث و حقوق
مثير وبالصور.. فهم تسطا: بسبب التساقطات سيارة دارت كسيدة فالسما وها شنو وقع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورا لسيارة تعرضت لحادثة سير، لكن الغريب في هذه الصور هو وصول السيارة إلى سطح أحد المنازل.

"شوف تيفي":


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورا لسيارة تعرضت لحادثة سير، لكن الغريب في هذه الصور هو وصول السيارة إلى سطح أحد المنازل.

وتباينت الروايات بخصوص هذه الصور، فهناك من أشار إلى أن الواقعة جرت بالمغرب وبالتحديد بمدينة طنجة، في حين أكد آخرون بأنها وقعت في الشقيقة تونس.

وبخصوص أسباب وقوع الحادث،فإن سائق السيارة فقد السيطرة على المقود نتيجة انزلاق السيارة بسبب التساقطات، لترتفع السيارة من مكانها وتسقط فوق سطح المنزل في مشهد غريب لا يمكن تفسيره.

 

 

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