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فيديو خطير..مرة أخرى:صحاب شرع اليد شدو جوج شفارة في كازا سلخوهم مزيان وخلاوهم كلهم دميات

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 18:18 فيديو خطير..مرة أخرى:صحاب شرع اليد شدو جوج شفارة في كازا سلخوهم مزيان وخلاوهم كلهم دميات | حوادث و حقوق
فيديو خطير..مرة أخرى:صحاب شرع اليد شدو جوج شفارة في كازا سلخوهم مزيان وخلاوهم كلهم دميات
فيديو خطير، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص خلال قيامه بضرب وتعنيف لصين تم إيقافهما ضواحي البيضاء.

"شوف تيفي"

 

فيديو خطير، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص خلال قيامه بضرب وتعنيف لصين تم إيقافهما ضواحي البيضاء.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بالحي الصناعي أولاد صالح ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث أمسك العشرات من المواطنين اللصين متلبسين بسرقة مبلغ مالي من سيدة أمام وكالة بنكية.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث استنكر الجميع الطريقة التي تم بها التعامل مع السارقين، موجهين ندائهم للمواطنين بالإمساك باللصوص وتجنب تعنيفهم حتى لا تتطور الأمور إلى وقوع جريمة أخرى.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شرع اليد الدار البيضاء اللصوص العشرات المواطنين

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