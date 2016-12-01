قضاة جطو زفوا على المركز الجامعي ابن رشد وها علاش ﻿

تجري منذ وسط الأسبوع الجاري حركة غير عادية بالمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث حل قضاة جطو التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، والذين يتواجدون بإدارة المركز من أجل مهمة خاصة.

شوف تيفي

تجري منذ وسط الأسبوع الجاري حركة غير عادية بالمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث حل قضاة جطو التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، والذين يتواجدون بإدارة المركز من أجل مهمة خاصة.

وكشف مصدر من داخل المستشفى الجامعي أن القضاة يدققون في مختلف الصفقات التي يتم إبرامها على مستوى المركز، حيث يعود سبب وجودهم أحد التقارير السوداء التي وصلت إلى أيديهم حول ما يروج عن إبرام الصفقات العمومية والاطلاع أيضا على مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بتدبير هذا الصرح الصحي الكبير.



