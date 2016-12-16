 ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة ﻿
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ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة | اقتصاد

ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 17:58 ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة | اقتصاد
ONCF يطلق عروضا وتخفيضات مهمة لكل الفئات العمرية مع إمكانية الفوز بهدايا قيمة
كعادته في كل المناسبات، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، خدمات متنوعة لفائدة زبنائه، تهم جميع الفئات العمرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الجديدة 2017.

شوف تيفي

كعادته في كل المناسبات، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، خدمات متنوعة لفائدة زبنائه، تهم جميع الفئات العمرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الجديدة 2017.
بلاغ المكتب توصلت شوف تيفي بنسخة منه،أشار إلى أنه أطلق عروضا خاصة تستهدف جميع الفئات العمرية، تُمكّن المسافرين من تخفيضات في الأثمنة، وكذا الفوز بهدايا، مع إعطائهم الفرصة لإبداء حاجياتهم التي ينتظرونها لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها لهم المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المسافرين سيستفيدون ابتداء من 19 دجنبر 2016 إلى غاية 09 يناير 2017، من عرض يهم البطائق السنوية وكذا البطائق الخمس: CHABAB و OUSARATY وweek AND HIKMA، وأيضا بطاقة ANS 29-59، حيث تصل التخفيضات فيها إلى 50 في المائة.. ويمكن للمسافرين الاستفادة من هذا العرض مباشرة بنقرة واحدة على الموقع الإلكتروني www.bitaqati.ma وسحب البطاقات في محطات القطار مباشرة.

إلى جانب هذا العرض الخاص، الذي يلبي احتياجات كل الفئات العمرية، يضيف بلاغ المكتب، أنه يمكن للمسافرين المتوفرين على بطاقات الاشتراك، المشاركة في القرعة التي تجرى ما بين 12 دجنبر 2017 إلى غاية 12 يناير 2017، عبر لوائح إلكترونية تفاعلية ومبتكرة، للفوز بهدايا وبطائق اشتراك مجانية. وذلك في سياق استراتيجية المكتب في الرقمنة واستفادة الزبناء من كل خدماته وعروضه.

ويكفي التفاعل مع استطلاع هذه الألواح التفاعلية المتواجدة في أربع محطات سككية (الدار البيضاء الميناء، الرباط أكدال، الرباط المدينة، المحمدية)، قبل أن يجرى سحب القرعة يوم الجمعة 20 يناير 2017 للإعلان عن الفائزين.

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شوف تيفي ONCF عروض المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافرين

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