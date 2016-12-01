فنانة عالمية تطيح برئيس الموساد الإسرائيلي وها كيفاش ﻿

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يبدو أن يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي السابق قد أخطأ بعد أن قبل بأخذ دعوات خاصة لحفل العالمية ماريا كاري، حيث كان زوج الفنانة قد أهدى كوهين مجموعة من الدعوات المجانية ليوسي كوهين والذي يشغل رئيسا للموساد الإسرائيلي الذي يعتبر أقوى جهاز استخباراتي في العالم.

وكشفت تقارير إعلامية أن جيمس باكر وهو ملياردير أسترالي كان قد أعطى لصديقه كوهين الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي مجموعة من الدعوات لهذا الأخير، حيث كان جيمس آنذاك زوج ماريا كاري، وهو الشيء الذي يجعل كوهين في قفص الاتهام.

وحسب مصادر إعلامية عربية فإن مفوضية خدمات الدولة تفحص موقف رئيس الموساد وستتأكد إن كان ذلك قد تم بشكل قانوني وإن لم يكن قانونيا سيتم بدء تحقيق فعلي، وبدء إجراءات جنائية أو انضباطية.



