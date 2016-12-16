 مسؤول أوربي يشيد بنجاح المغرب في ترويض رياح الربيع العربي والحفاظ على إستقراره ﻿
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مسؤول أوربي يشيد بنجاح المغرب في ترويض رياح الربيع العربي والحفاظ على إستقراره

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 17:31 مسؤول أوربي يشيد بنجاح المغرب في ترويض رياح الربيع العربي والحفاظ على إستقراره | بوليتيك
مسؤول أوربي يشيد بنجاح المغرب في ترويض رياح الربيع العربي والحفاظ على إستقراره
أشاد ستيفان فول المفوض الأوروبي السابق المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوروبية، في تصريح لموقع Eubulletin بالمملكة المغربية بعد ترويضهما لرياح الربيع العربي بفضل عدة عوامل.

شوف تيفي

 

أشاد  ستيفان فول المفوض الأوروبي السابق المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوروبية، في تصريح لموقع Eubulletin بالمملكة المغربية  بعد ترويضهما لرياح الربيع العربي بفضل عدة عوامل.

وتابع المفوض الأوربي السابق، أن كلا من المغرب وتونس إستطاعا الحفاظ على استقرارهما مقارنة بباقي دول منطقة شمال إفريقيا، بفضل عدة عوامل أبرزها إختلاف تجربة الحركة الإسلامية بالمغرب وتونس عن نظيرتها بالدول العربية الأخرى.

وأفاد ستيفان فول أن الأحزاب الإسلامية بالمغرب وتونس آمنت بالإصلاح وليس التغيير، عبر تقديم حلول توافقية تخدم مصلحة البلدين والمشاركة في تسيير الشأن العام وليس السيطرة على الحكم، بعد تطويع سياستها وبرامجها.

من جهة ثانية،عبر  ستيفان فول، عن مساهمة المجتمع المدني وعن دوره في الحفاظ على إستقرار المغرب وتونس، حيث أكد ستيفان على إستفاذة البلدين من التوصيات التي تقدمها أوربا، لتحقيق التغيير ومعرفة نوع التأثير الذي سيخلق هذا التغيير، منهيا تصريحه بوجود عوامل أخرى ساهمت في جعل البلدين نموذجا في النجاح والإستقرار بالمنطقة.

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