فاجعة تهز طنجة: مياه البحر تلفظ جثة سيدة سقطت من على سيارتها بواد مالاباطا+صور ﻿

لفظت مياه البحر بمدينة طنجة اليوم الجمعة، جثة سيدة، انزلقت سيارتها صباجا بواد مالاباطا.

"شوف تيفي"

لفظت مياه البحر بمدينة طنجة اليوم الجمعة، جثة سيدة، انزلقت سيارتها صباجا بواد مالاباطا.

وفي تفاصيل هذه الفاجعة، فإن الهالكة، كانت رفقة زوجها بسيارة خفيفة، إلا أن التساقطات تسببت في انزلاق السيارة وسقوطها في الوادي، ما أسفر عن غرق الزوجة، ونجاة الزوج بأعجوبة.

وقامت عناصر الوقاية المدنية بانتشال جثة الهالكة، ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.