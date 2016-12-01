بسبب سعد لمجرد.. الميلودي يطلق النار على الشاب خالد ''باركة من الحقد و البغض'' ﻿

هاجم الفنان المغربي ''عادل الميلودي'' , نجم أغنية الراي ''الشاب خالد'' , و ذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها لقناة ''ايتي بالعربي'' , و التي أقر فيها بتورط سعد في واقعة الاغتصاب مؤكدا أن له سوابق

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



هاجم الفنان المغربي "عادل الميلودي" , نجم أغنية الراي "الشاب خالد" , و ذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها لقناة "ايتي بالعربي" , و التي أقر فيها بتورط سعد في واقعة الاغتصاب مؤكدا أن له سوابق في مثل هذه النازلة .



و قال الميلودي في فيديو" لايف" على الفيسبوك أن "الشايب" خالد كما نعته, ليس له الحق في الحكم في ملف سعد الذي لازال بين يدي القضاء , و أضاف عادل أن تصريح خالد جاء بدافع البغض و الحسد و الحقد بحكم النجومية التي حققها سعد في فترة وجيزة على عكس الشاب خالد الذي صنع اسمه بعد سنوات مما جعل اسمه الفني مهدد بالخطر .



و أضاف الميلودي أن الشعب المغربي و أغانيه لها الفضل الكبير في نجاح "خالد" , موجها رسالة قوية اللهجة لكل من يهاجم الفنانين المغاربة و يدلي بدلوه في ملف سعد لمجرد الذي يبقى فنانا و نجما عالميا بالرغم من كل ما يقع له.



