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بالفيديو والصور.. شوفو شنو دار بريطاني مشهور في مراكش

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 17:17 بالفيديو والصور.. شوفو شنو دار بريطاني مشهور في مراكش | مجتمع
بالفيديو والصور.. شوفو شنو دار بريطاني مشهور في مراكش
نشر موقع صحيفة ''دي صن'' البريطاني، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها البريطاني جيريمي كلاركسون صاحب أشهر برنامج للسيارات بالعالم، وهو يقوم بمحاولة مقايضة سيارة رياضية فارهة بأبقار وجمال بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

 

نشر موقع صحيفة "دي صن" البريطاني، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها البريطاني جيريمي كلاركسون صاحب أشهر برنامج للسيارات بالعالم، وهو يقوم بمحاولة مقايضة سيارة رياضية فارهة بأبقار وجمال بمدينة مراكش.

وأوضحت الصحيفة البريطانية بأن كلاركسون حل بالمغرب لتصوير الحلقة الخامسة من برنامجه "الجولة الكبرى"، والذي سيصوره بالعديد من دول شمال إفريقيا.

وظهر البريطاني في مشهد طريف وهو يحاول بمساعدة العاملين معه بدفع بقرة للصعود إلى الميزان الخاص بالمقايضة مع سيارة من نوع "مازدا ماكس5".

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جيريمي كلاركسون برنامج السيارات سيارة فارهة مراكش

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