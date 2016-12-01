 في ظل أزمة تشكيل الحكومة..بن كيران يستدعي أمانته العامة بالمقر المركزي للحزب تحت شعار لن نخضع للابتزاز ﻿
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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

في ظل أزمة تشكيل الحكومة..بن كيران يستدعي أمانته العامة بالمقر المركزي للحزب تحت شعار لن نخضع للابتزاز

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 17:07 في ظل أزمة تشكيل الحكومة..بن كيران يستدعي أمانته العامة بالمقر المركزي للحزب تحت شعار لن نخضع للابتزاز | بوليتيك
في ظل أزمة تشكيل الحكومة..بن كيران يستدعي أمانته العامة بالمقر المركزي للحزب تحت شعار لن نخضع للابتزاز
كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' بعد الإجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم الجمعة أن عبد الإله بن كيران أكد على أن مشاورات تشكيل الحكومة مازالت تراوح مكانها.

شوف تيفي 

كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" بعد الإجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم الجمعة أن عبد الإله بن كيران أكد على أن مشاورات تشكيل الحكومة مازالت تراوح مكانها.

وقال ذات المصدر، أن بن كيران أبلغ الحاضرين بكون مفاوضات تشكيل الحكومة تمر بأوضاع وصفت "بالصعبة"، ولم تحرز أي تقدم منذ اللقاءات السابقة، لكن المغرب لا يعيش أزمة سياسية، وأنه مازال متفائلا لتشكيل تحالف حكومي.

وأفاد ذات المصدر، أن كل مايتم تداوله إعلاميا حول تشكيل الحكومة هي فقط إجتهادات لشخصيات ترغب في التأثير في المشاورات، حيث لم يتطرق الإجتماع إلى ما يتداول بالإستعداد لإنتخابات مبكرة، مؤكدا أن بن كيران له إستراتيجيته في مشاورات تشكيل الحكومة، لكن الأمانة العامة تقوم بمناقشة بعض التفاصيل، لكنها ليست مؤثرة لكون بن كيران لن يخضع للإبتزاز.

وحسب ذات المصدر، ناقش الإجتماع بعض القضايا الخاصة بالشؤون الداخلية للحزب وبعض القرارات المتخذة إستعدادا للمحطات التنظيمية القادمة.

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‫شوف تيفي

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الإجتماع العامة بن كيران الحكومة اللقاءات القضايا شوف تيفي

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