مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة ﻿

في مشهد صادم، هز مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الجزائر اليوم الجمعة، تم تداول مقطع فيديو مؤلم، ظهر خلاله ''مشرمل'' وهو يعتدي على عشيقته ويقوم بتجريدها من ملابسها بالكامل بتحريض من فتاة أخرى كانت

"شوف تيفي"

في مشهد صادم، هز مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الجزائر اليوم الجمعة، تم تداول مقطع فيديو مؤلم، ظهر خلاله "مشرمل" وهو يعتدي على عشيقته ويقوم بتجريدها من ملابسها بالكامل بتحريض من فتاة أخرى كانت تصور بواسطة هاتف محمول.

وحسب متداولي هذا الفيديو، فإن "المشرمل" اعتدى على عشيقته وقام بنشر هذا الفيديو انتقاما منها لأنها خانته رفقة شخص آخر.

وطالب أصحاب هذا الفيديو بإنصاف الضحية وبإيقاف مثل هذه الممارسات الخادشة للحياء والمهينة للمراة والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالمجتمع الجزائري.