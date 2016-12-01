إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب ﻿

أطلقت جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس حملة وطنية للتشخيص المجاني لداء التهاب الكبد الفيروس من نوع ''س''.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أطلقت جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس حملة وطنية للتشخيص المجاني لداء التهاب الكبد الفيروس من نوع "س".



وتهدف هذه الحملة الوطنية التي ستنطلق في الـ 20 من الشهر الجاري وتستمر طيلة السنة المقبلة 2017، إلى تحقيق هدفين أساسيين هما الوقاية من داء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" وحث المواطنين على التشخيص المبكر لهذا الداء الفتاك.



وأضاف بلاغ للجمعية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن فريقا مكونا من ممارسين وأعضاء في جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس ومجموعة من العاملين في القطاع الصحي على الانتقال إلى المقرات الاجتماعية للمؤسسات الشريكة لتنظيم حصص تحسيسية ضد هذا المرض وتقديم تشخيص سريع ومجاني لفائدة المتعاونين النشطاء والمتقاعدين.



وتندرج هذه الحملة في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للتكفل بداء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" والقضاء عليه في أفق سنة 2020، طبقا للأهداف والطموحات التي تصبو إليها السلطات الوطنية في مجال الصحة.



وبهذه المناسبة، صرح البروفسور "ادريس جميل"، طبيب متخصص في أمراض الكبد ورئيس جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروسي بأن الوقاية من خلال إماطة اللثام عن هذا الداء والتشخيص المبكر يظلان أفضل الأسلحة مواجهة هذا الداء الفيروسي وتفادي المشاكل الصحية التي قد يفيض إليها هذا المرض الصامت إذا مل يتم تشخيصه مبكرا.



وحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة، يتراوح معدل الإصابة بهذا الداء في المغرب ما بني 2,1 و9,1 ،% أي ما يعادل 000.625 حامل لفيروس التهاب الكبد المزمن من نوع "س" , وهو ما تحاول جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروسي المساهمة في تحديده والتحسيس بمخاطره حتى يتم القضاء عليه بشكل سريع وفعال وتفادي المضاعفات المحتملة التي قد تحول دون ذلك



