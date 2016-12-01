 إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس س بالمغرب | مجتمع

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب

البرلمان الأوروبي يحقق في إختلاسات أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان | بوليتيك

البرلمان الأوروبي يحقق في ''إختلاسات'' أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق

وفا سلف تحصل على جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا | اقتصاد

''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا

المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي | بوليتيك

المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: ''الله يحفظنا من هاذ 5 سنين

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية

فيديو طريف.. رغيب أمين مشا كلا المسمن رجع لقا الطيارة مشات | بووز

فيديو طريف.. رغيب أمين مشا كلا المسمن رجع لقا الطيارة مشات

يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن أقدم مسجد بالبيضاء بعد ترميمه ويؤدي به صلاة الجمعة | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن أقدم مسجد بالبيضاء بعد ترميمه ويؤدي به صلاة الجمعة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 16:06 إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس س بالمغرب | مجتمع
إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب
أطلقت جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس حملة وطنية للتشخيص المجاني لداء التهاب الكبد الفيروس من نوع ''س''.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أطلقت جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس حملة وطنية للتشخيص المجاني لداء التهاب الكبد الفيروس من نوع "س".

وتهدف هذه الحملة الوطنية التي ستنطلق في الـ 20 من الشهر الجاري وتستمر طيلة السنة المقبلة 2017، إلى تحقيق هدفين أساسيين هما الوقاية من داء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" وحث المواطنين على التشخيص المبكر لهذا الداء الفتاك.

وأضاف بلاغ للجمعية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن فريقا مكونا من ممارسين وأعضاء في جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروس ومجموعة من العاملين في القطاع الصحي على الانتقال إلى المقرات الاجتماعية للمؤسسات الشريكة لتنظيم حصص تحسيسية ضد هذا المرض وتقديم تشخيص سريع ومجاني لفائدة المتعاونين النشطاء والمتقاعدين.

وتندرج هذه الحملة في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للتكفل بداء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" والقضاء عليه في أفق سنة 2020، طبقا للأهداف والطموحات التي تصبو إليها السلطات الوطنية في مجال الصحة.

وبهذه المناسبة، صرح البروفسور "ادريس جميل"، طبيب متخصص في أمراض الكبد ورئيس جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروسي بأن الوقاية من خلال إماطة اللثام عن هذا الداء والتشخيص المبكر يظلان أفضل الأسلحة مواجهة هذا الداء الفيروسي وتفادي المشاكل الصحية التي قد يفيض إليها هذا المرض الصامت إذا مل يتم تشخيصه مبكرا.

وحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة، يتراوح معدل الإصابة بهذا الداء في المغرب ما بني 2,1 و9,1 ،% أي ما يعادل 000.625 حامل لفيروس التهاب الكبد المزمن من نوع "س" , وهو ما تحاول جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروسي المساهمة في تحديده والتحسيس بمخاطره حتى يتم القضاء عليه بشكل سريع وفعال وتفادي المضاعفات المحتملة التي قد تحول دون ذلك

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حملة الكبد الفيروسي حملة المغرب شوف تيفي.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

دركي شجاع يُخلص تلميذة من أيادي عصابة خطيرة بأكادير | مجتمع

دركي شجاع يُخلص تلميذة من أيادي عصابة خطيرة بأكادير

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي | مجتمع

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي

هل يتبخر حلم الحصول على فيزا الصبليون بعد هذا القرار | مجتمع

هل يتبخر حلم الحصول على فيزا ''الصبليون'' بعد هذا القرار

هذه حقيقة الهروب الجماعي لمرضى نفسيين من مستشفى الأمراض العقلية بفاس | مجتمع

هذه حقيقة الهروب الجماعي لمرضى نفسيين من مستشفى الأمراض العقلية بفاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو ..شفار سلا شداتو الكاميرا بوجه مكشوف | زووم
منذ 6 دقائق

بالفيديو ..شفار سلا شداتو الكاميرا بوجه مكشوف

نداء للمساعدة..لقينا الواليد ديالي مقتول و مليوح فبير اكتاشفنا أن صاحبو لي قتلو منين تشد 30 عام خرج دابا براءة..بغينا حقنا | حالة خاصة

نداء للمساعدة..لقينا الواليد ديالي مقتول و مليوح فبير اكتاشفنا أن صاحبو لي قتلو منين تشد 30 عام خرج دابا براءة..بغينا حقنا

بعد دراسة استمرت 75 سنة..السعادة تأتي من شيء واحد..(فيديو)‎ | قنوات أخرى

بعد دراسة استمرت 75 سنة..السعادة تأتي من شيء واحد..(فيديو)‎

مع الراقي:حقائق مثيرة عن تلبس الجن بالإنسان/شهادة صادمة من سيدة بسبب السحر أصبحت تعيش مع الجن | مع الراقي

مع الراقي:حقائق مثيرة عن تلبس الجن بالإنسان/شهادة صادمة من سيدة بسبب السحر أصبحت تعيش مع الجن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس س بالمغرب | مجتمع
منذ 24 دقيقة

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب

البرلمان الأوروبي يحقق في إختلاسات أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان | بوليتيك

البرلمان الأوروبي يحقق في ''إختلاسات'' أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق

وفا سلف تحصل على جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا | اقتصاد

''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.