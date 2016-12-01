البرلمان الأوروبي يحقق في ''إختلاسات'' أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ﻿

ذكرت مصادر إعلامية أن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، وجه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوروبية، يطالب فيه بالتحقيق في شبهات حول اختلاسات في أصول الأموال التي تتلقاها التنسيقية

شوف تيفي

ذكرت مصادر إعلامية أن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، وجه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوروبية، يطالب فيه بالتحقيق في شبهات حول اختلاسات في أصول الأموال التي تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(CMODH)، التي تترأسها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، طالب الرئيس السابق والمؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد الشرقاوي السموني منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان خديجة الرياضي، بالوقوف على حقائق الأمور، بخصوص مزاعم سوء تدبير مالية التنسيقية، والمتمثلة في اكتشاف اختفاء جزء هام من المبالغ المالية، التي سبق أن حولها الاتحاد الأوروبي إلى الحساب البنكي للتنسيقية، والتعامل بكل شفافية مع الموضوع، درءا لكل التباس، من شأنه النيل من مصداقية التنسيقية وسلامة عملياتها المالية، خاصة وأن معلومات شديدة الخطورة يتم تداولها، مفادها تورط أمين مال التنسيقية في الخلط بين حسابه الشخصي وحساب التنسيقية، يضيف الشرقاوي.

وأضاف السموني في بلاغ توصلت به "شوف تيفي" أن المركز المغربي لحقوق الإنسان عضوا في التنسيقية ، و من بين الجمعيات المشكلة لسكرتاريتها منذ البداية، ونظرا للانعكاسات السلبية لهذه الواقعة على الجمعيات العضوة في التنسيقية بكل من المغرب و الجزائر وتونس وموريتانيا و ليبيا، فقد تمت مطالبة رئيسة التنسيقية بإجراء افتحاص محاسباتي محايد مع ترتيب الأثار القانونية إزاء أي اختلاس أو اختلال في تدبير مالية التنسيقية، و أيضا التعجيل بعقد مجلس إداري في أقرب الآجال لإعادة انتخاب سكرتارية جديدة للتنسيقية حسب نص البلاغ الصادر عن المركز.