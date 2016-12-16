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سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 15:45 سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق | نت 2.0
سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق
من المنتظر أن يطلق تطبيق الواتساب ميزة جديدة، حيث تشير التقارير بأن التطبيق الذي يعتبر الأبرز بالعالم في طريقه لإختبار ميزة ستسمح لمستخدميه بتعديل ومسح الرسائل المرسلة.

"شوف تيفي"

 من المنتظر أن يطلق تطبيق الواتساب ميزة جديدة، حيث تشير التقارير بأن التطبيق الذي يعتبر الأبرز بالعالم في طريقه لإختبار ميزة ستسمح لمستخدميه بتعديل ومسح الرسائل المرسلة.


وسيتمكن مستخدمو الواتساب خلال الأيام القادمة من إجراء تعديلات على التطبيق، ومن بينها تعديل ومسح الرسائل المرسلة.

وستظهر هذه الخاصية المتاحة على خدمة البريد الإلكترونى "جى ميل". قريبا على هواتف الأندرويد و IOS..

 

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