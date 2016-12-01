''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
توجت "وفا سلف" بجائزة جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا، من طرف مجلة " The European " خلال حفل أقيم بمدينة لندن , تسلمتها السيدة "ليلى مامو" بصفتها رئيس مجلس "وفا سلف" .
و قالت "ليلى مامو" خلال هذه المناسبة , أن نجاح المؤسسة يكمن في القيم القوية المشتركة مثل الابتكار وروح الفريق، الشفافية، الأخلاق و القرب من الموظفين. و هذا ناتج عن كفاءة نساء و رجال "وفا سلف" ، و الذين اختاروا الالتزام الاجتماعي كوسيلة لتحقيق النجاح المهني .
و تعد "وفا سلف" المؤسسة التابعة لمجموعة التجاري وفا وبنك و القرض الفلاحي للاستهلاك المالي، والتي يعمل بها أكثر من 833 موظف, رائدة في مجال قروض الاستهلاك بالمغرب، بحيث تحظى برتبة متميزة على الصعيد الدولي، و مكافأة لـ 25 سنة من المجهودات لتسهيل القروض للجميع و التحديث لدوائر مالية و معيشية أفضل للأسر المغربية , من ناحية أخرى، اعتمدت "وفا سلف" استراتيجية السوق الاستباقية و التفاعلية، مع التركيز على اتجاهات و أنماط استهلاك الأسر المغربية.
و يعتبر"L’observatoire" الدراسة التي قامت بها "وفا سلف" سنة 2016 دليلا على نجاحها , بالإضافة الى التزام "وفا سلف" بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية المستدامة و حماية البيئة، من خلال إطلاق منتوجات بيئية كـ "Salaf Ecolo"، و توطيد شراكة استراتيجية مع CasaTransport من أجل التنقل المستدام.
و يصل زبناء "وفا سلف" الى مليون زبون و 1500 نقطة بيع بالمغرب، تبلغ حصة وفا سلف 33%، و يقدر حجم معاملاتها إلى 26 مليار درهم .
جدير بالذكر أن النسخة السابعة من "Global business awards" كانت قد كافأت "وفا سلف " المنشأة سنة 1998 كرائد مغربي للسلف الاستهلاكي لقوتها في مجال التمويل، و كفاءتها في المجال التجاري و أيضا التزامها الاجتماعي.
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