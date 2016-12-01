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''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 15:40 وفا سلف تحصل على جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا | اقتصاد
''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا
توجت ''وفا سلف'' بجائزة جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا، من طرف مجلة '' The European '' خلال حفل أقيم بمدينة لندن , تسلمتها السيدة ''ليلى مامو'' بصفتها رئيس مجلس ''وفا سلف'' .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

توجت "وفا سلف" بجائزة جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا، من طرف مجلة " The European " خلال حفل أقيم بمدينة لندن , تسلمتها السيدة "ليلى مامو" بصفتها رئيس مجلس "وفا سلف" .

و قالت "ليلى مامو" خلال هذه المناسبة , أن نجاح المؤسسة يكمن في القيم القوية المشتركة مثل الابتكار وروح الفريق، الشفافية، الأخلاق و القرب من الموظفين. و هذا ناتج عن كفاءة نساء و رجال "وفا سلف" ، و الذين اختاروا الالتزام الاجتماعي كوسيلة لتحقيق النجاح المهني .

و تعد "وفا سلف" المؤسسة التابعة لمجموعة التجاري وفا وبنك و القرض الفلاحي للاستهلاك المالي، والتي يعمل بها أكثر من 833 موظف, رائدة في مجال قروض الاستهلاك بالمغرب، بحيث تحظى برتبة متميزة على الصعيد الدولي، و مكافأة لـ 25 سنة من المجهودات لتسهيل القروض للجميع و التحديث لدوائر مالية و معيشية أفضل للأسر المغربية , من ناحية أخرى، اعتمدت "وفا سلف" استراتيجية السوق الاستباقية و التفاعلية، مع التركيز على اتجاهات و أنماط استهلاك الأسر المغربية.
و يعتبر"L’observatoire" الدراسة التي قامت بها "وفا سلف" سنة 2016 دليلا على نجاحها , بالإضافة الى التزام "وفا سلف" بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية المستدامة و حماية البيئة، من خلال إطلاق منتوجات بيئية كـ "Salaf Ecolo"، و توطيد شراكة استراتيجية مع CasaTransport من أجل التنقل المستدام.

و يصل زبناء "وفا سلف" الى مليون زبون و 1500 نقطة بيع بالمغرب، تبلغ حصة وفا سلف 33%، و يقدر حجم معاملاتها إلى 26 مليار درهم .

جدير بالذكر أن النسخة السابعة من "Global business awards" كانت قد كافأت "وفا سلف " المنشأة سنة 1998 كرائد مغربي للسلف الاستهلاكي لقوتها في مجال التمويل، و كفاءتها في المجال التجاري و أيضا التزامها الاجتماعي.

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