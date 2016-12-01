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المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: ''الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي''

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 15:36 المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي | بوليتيك
المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: ''الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي''
في حوار جريء، صادق وعميق مع ''المشعل''، تحت عنوان: ''الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي''، انتقد المخرج المخضرم عبد الرحمان التازي واقع السينما في المغرب، متأسفا في الوقت ذاته أن يتم ''تهريب''

شوف تيفي

في حوار جريء، صادق وعميق مع "المشعل"، تحت عنوان: "الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي"، انتقد المخرج المخضرم عبد الرحمان التازي واقع السينما في المغرب، متأسفا في الوقت ذاته أن يتم "تهريب" الهوية المغربية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتعليبها في قالب فرنسي.

فبعين الناقد الغيور على السينما المغربية، وبتجربة المخرج الذي تحتفظ له الخزانة السينمائية بأرشيف وازن، كشف صاحب "باديس" و"البحث عن زوج إمرأتي" و"للا حبي" و"جارات أبي موسى" عن هيمنة التوجه الفرنسي على مهرجان مراكش، منتقدا في الآن ذاته عمل المنظمين له، باعتمادهم لـ"اللوك" الفرنسي في مهرجان يفترض أن يكون مغربي مائة في المائة.

وانتفض التازي في هذا الحوار في وجه صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي، معتبرا أن السينما تراجعت في عهده، قبل أن يكشف عن صراع الغرف المهنية مع المركز، وكيف أصبح مخرجون كبار، بعد رفض أعمالهم من قبل لجنة اختيار الأفلام عاطلين عن العمل. كاشفا في الوقت ذاته، كيف كان له الفضل في تمهيد الطريق لإنتاج صارم الفاسي أول أفلامه، بعد تقديمه للمخرج لطيف لحلو.

في هذا الحوار، يقارب التازي بين إرادة ملكية وأميرية ترعى وتدعم السينما في المغرب، وبين توجه إسلامي يسعى إلى تنميطها في قوالب أخرى، أدت حسب قوله إلى إقصاء كبار السينمائيين في المغرب، حيث قال "هاذ الشي راه معروف.. مكين لاش نوضحوه.. وعارفين أشنو هو التوجه ديال البيجيدي.. خرجنا من خمس سنين.. والله يحفظ خمس سنين الأخرى نعاودو ندخلو فهاذ الغار ومنبقاش نخرج منو". هذا وعالج التازي في حواره مواضيع أخرى، بالغة الحساسية تجدونها بالتفصيل في عدد "المشعل" المتواجد حاليا بالأكشاك.

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عبد الرحمان التازي السينما المغربية صارم الفاسي بنكيران البيجيدي

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