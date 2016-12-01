تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية ﻿

في كشفها عن تفاصيل الجريمية التي وقعت ليلية الأربعاء- الخميس والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن الدار البيضاء، والمستقاة

"شوف تيفي"

في كشفها عن تفاصيل الجريمية التي وقعت ليلية الأربعاء- الخميس والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن الدار البيضاء، والمستقاة من إجراءات البحث الأولي، تشير إلى أن الهالك كان على معرفة تامة بالمشتبه فيه الموقوف، وأنه دخل معه في نزاع على إثر تعنيفه لصديقته، فتطور ذلك إلى ضرب وجرح أسفر عنه توجيه ضربة قاتلة للهالك على مستوى الصدر من الجهة اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الأمن، تمكنت من توقيف المشتبه فيه والفتاة موضوع الخلاف، وفتاتان كانتا معهما في حالة سكر، حيث لا تزال الأبحاث جارية معهم من طرف فرقة الشرطة القضائية لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"كانت سباقة للكشف عن وقوع هذه الجريمة وتفاصيلها الأولى التي توصلت بها من جيران وأقرباء الراحل موثقة بالصوت و الصورة.