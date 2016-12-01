 يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس س بالمغرب | مجتمع

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب

البرلمان الأوروبي يحقق في إختلاسات أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان | بوليتيك

البرلمان الأوروبي يحقق في ''إختلاسات'' أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق

وفا سلف تحصل على جائزة أفضل شركة تمويلية لسنة 2016 بشمال إفريقيا | اقتصاد

''وفا سلف'' تحصل على جائزة ''أفضل شركة تمويلية لسنة 2016'' بشمال إفريقيا

المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: الله يحفظنا من هاذ 5 سنين الجاية مع البيجيدي | بوليتيك

المخرج عبد الرحمان التازي ينتقد صارم الفاسي ويقطر الشمع على بنكيران: ''الله يحفظنا من هاذ 5 سنين

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية

فيديو طريف.. رغيب أمين مشا كلا المسمن رجع لقا الطيارة مشات | بووز

فيديو طريف.. رغيب أمين مشا كلا المسمن رجع لقا الطيارة مشات

يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 14:45 يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة
أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاماً ، على قطع أعضائه التناسلية بعدما رفضت زوجته ممارسة الجنس معه، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية.

"شوف تيفي"

 أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاماً ، على قطع أعضائه التناسلية بعدما رفضت زوجته ممارسة الجنس معه، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة بأن الشاب وهو هندي يدعى غازي رام، أصبح يعاني من حالة من الإحباط في حياته الحميمة مع زوجته التي ترفض أن يقترب منها منذ عشر سنوات بعد زواج دام 18 عاما مكنهما من إنجاب ثلاثة أولاد، ابنين وابنة.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن رام، عبر عن معاناته بطريقة شديدة الغرابة حيث قطع عضوه التناسلي بعدما فقد صوابه، حينما كانت في حالة سكر طافح وحاول أن يتقرب من زوجته مانجري ديفي البالغة 34 عاماً لممارسة الجنس معها، لكنها رفضت ليقوم في مشهد مروع بقطع عضوه الذكري.

وتم نقل الهندي إلى المستشفى وقد وجه الاتهام لزوجته بأنها كانت وراء قيامه بهذا العمل المجنون الذي أفقده ذكورته .

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهند جهاز تناسلي ممارسة الجنس الدايلي ميل الزواج السكر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل شاب بالمدينة القديمة بالبيضاء..الرواية الأمنية

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها | حوادث و حقوق

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو ..شفار سلا شداتو الكاميرا بوجه مكشوف | زووم
منذ 11 دقيقة

بالفيديو ..شفار سلا شداتو الكاميرا بوجه مكشوف

نداء للمساعدة..لقينا الواليد ديالي مقتول و مليوح فبير اكتاشفنا أن صاحبو لي قتلو منين تشد 30 عام خرج دابا براءة..بغينا حقنا | حالة خاصة

نداء للمساعدة..لقينا الواليد ديالي مقتول و مليوح فبير اكتاشفنا أن صاحبو لي قتلو منين تشد 30 عام خرج دابا براءة..بغينا حقنا

بعد دراسة استمرت 75 سنة..السعادة تأتي من شيء واحد..(فيديو)‎ | قنوات أخرى

بعد دراسة استمرت 75 سنة..السعادة تأتي من شيء واحد..(فيديو)‎

مع الراقي:حقائق مثيرة عن تلبس الجن بالإنسان/شهادة صادمة من سيدة بسبب السحر أصبحت تعيش مع الجن | مع الراقي

مع الراقي:حقائق مثيرة عن تلبس الجن بالإنسان/شهادة صادمة من سيدة بسبب السحر أصبحت تعيش مع الجن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 40 دقيقة

مؤلم.. فيديو جد صادم: مشرمل حايد الملابس للعشيقة ديالو في الخلاء وعراها..وها علاش+تفاصيل صادمة

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس س بالمغرب | مجتمع

إطلاق حملة مجانية لتشخيص داء التهاب الكبد الفيروس ''س'' بالمغرب

البرلمان الأوروبي يحقق في إختلاسات أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان | بوليتيك

البرلمان الأوروبي يحقق في ''إختلاسات'' أموال تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب.. هذه هي الخدمة والتعديل الجديد على التطبيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.