يا ربي السلامة.. رفضت زوجته ممارسة الجنس معه ليقوم بقطع عضوه الذكري.. تفاصيل صادمة ﻿

أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاماً ، على قطع أعضائه التناسلية بعدما رفضت زوجته ممارسة الجنس معه، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية.

"شوف تيفي"

أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاماً ، على قطع أعضائه التناسلية بعدما رفضت زوجته ممارسة الجنس معه، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة بأن الشاب وهو هندي يدعى غازي رام، أصبح يعاني من حالة من الإحباط في حياته الحميمة مع زوجته التي ترفض أن يقترب منها منذ عشر سنوات بعد زواج دام 18 عاما مكنهما من إنجاب ثلاثة أولاد، ابنين وابنة.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن رام، عبر عن معاناته بطريقة شديدة الغرابة حيث قطع عضوه التناسلي بعدما فقد صوابه، حينما كانت في حالة سكر طافح وحاول أن يتقرب من زوجته مانجري ديفي البالغة 34 عاماً لممارسة الجنس معها، لكنها رفضت ليقوم في مشهد مروع بقطع عضوه الذكري.

وتم نقل الهندي إلى المستشفى وقد وجه الاتهام لزوجته بأنها كانت وراء قيامه بهذا العمل المجنون الذي أفقده ذكورته .