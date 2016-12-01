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بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن أقدم مسجد بالبيضاء بعد ترميمه ويؤدي به صلاة الجمعة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 14:48 بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن أقدم مسجد بالبيضاء بعد ترميمه ويؤدي به صلاة الجمعة | بوليتيك
بالفيديو.. الملك محمد السادس يدشن أقدم مسجد بالبيضاء بعد ترميمه ويؤدي به صلاة الجمعة
أشرف الملك محمد السادس، على تدشين مسجد ''ولد الحمراء'' بالدار البيضاء الذي خضع لأشغال إعادة الترميم والتجديد، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة.

"شوف تيفي"+"وم ع"

 أشرف الملك محمد السادس، على تدشين مسجد "ولد الحمراء" بالدار البيضاء الذي خضع لأشغال إعادة الترميم والتجديد، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة.

ويندرج ترميم مسجد "ولد الحمراء"، الذي يعتبر من بين أقدم المساجد بالمدينة القديمة،و الذي يشكل جزءا من البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة للسقوط، والذي كان الملك قد أعطى انطلاقته في وجدة بتاريخ 14 ماي 2010، في إطار العناية السامية التي ما فتئ الملك يوليها للشأن الديني عموما، وأماكن العبادة على وجه الخصوص.

وأشرفت على إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي، ذو القيمة الرمزية بالمدينة القديمة للدار البيضاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو مشروع محوري غايته الحفاظ على الذاكرة الجماعية.

وينسجم هذا المشروع تمام الانسجام، مع المقاربة التي يحث عليها الملك، والرامية إلى تثمين الرأسمال اللامادي، أحد المحددات الجوهرية لغنى الأمة..

وهمت أشغال إعادة التأهيل، التي تطلبت استثمارات بقيمة 8 ملايين درهم، تقوية وتجديد الأسقف، وقاعة الصلاة والمنارة، إلى جانب إنجاز سقف متحرك مصنوع من الخشب المنقوش يعلو صحن المسجد .

كما هم هذا المشروع، تدعيم الأساسات، وإصلاح الشقوق، وتكسية الأرضية، وتجديد شبكات المياه والكهرباء والتطهير السائل، وترميم مجموع الدعائم الخشبية ومكونات الزينة وفق النمط الأصلي.

وشيد مسجد "ولد الحمراء"، الذي يتسع ل 1500 مصليا ومصلية، من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1204 هجرية الموافقة لسنة 1789 ميلادية، ليشهد أشغال التجديد إبان فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1310 هجرية الموافقة ل 1892 ميلادية.

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