هام للمسافرين من البيضاء إلى الجديدة عبر القطار ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تأمين الرحلات من وإلى الجديدة انطلاقا من محطة الجديدة وصولا إلى محطة الدار البيضاء الميناء من أجل تسهيل وانسيابية تنقلات الزبناء، وذلك ابتداء من 19 دجنبر

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تأمين الرحلات من وإلى الجديدة انطلاقا من محطة الجديدة وصولا إلى محطة الدار البيضاء الميناء من أجل تسهيل وانسيابية تنقلات الزبناء، وذلك ابتداء من 19 دجنبر الجاري.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن رحلات ذهاب وإياب جميع قطارات الجديدة ستكون انطلاقا ووصولا إلى محطة الدارالبيضاء الميناء عوض عين السبع، مضيفا أن تحويل هذه الرحلات يهدف إلى مواكبة متطلبات زبنائه وتسهيل تنقلاتهم، وجعل محطة الدار البيضاء الميناء مركزا لكل الرحلات الجهوية (سطات والجديدة ومطار محمد الخامس بالإضافة إلى الرباط-القنيطرة).

وبفضل هذه المنشأة السككية الجديدة التي تعتبر مركزا جهويا متعدد الخدمات ونقطة تبادل مع وسائل النقل الأخرى (سيارات الأجرة، الحافلات، الطرامواي) سيستفيد الزبناء الذين يتنقلون في أغلبهم بين منازلهم ومقر عملهم من تأمين المواصلات بواسطة أكثر من 134 قطارا انطلاقا من محطة الدارالبيضاء الميناء نحو المحمدية، الرباط، سلا، القنيطرة طيلة اليوم بوتيرة قطار كل 30 دقيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن مركز الدار البيضاء الميناء يشكل إطارا للحياة بشكل ذكي ومتعدد الخدمات وفضاء للتعايش بالنسبة للزبناء وللعموم، إذ سيواكب النمو الذي يعرفه نقل المسافرين مع الاستجابة لتطلعاتهم وجميع تنقلاتهم التي سيجدون بمحطة الدار البيضاء الميناء حلولا لها .

ويدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية كافة مستعملي القطارات إلى الاستعلام بشأن المواقيت الجديدة للقطارات لدى أعوان المكتب بالمحطات ومن خلال منشورات وملصقات المواقيت والاتصال بمركز خدمة الزبناء، أو عبر المواقع الإلكترونية للمكتب.