دركي شجاع يُخلص تلميذة من أيادي عصابة خطيرة بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن دركي تابع لسرية الدرك الملكي ''الدراركـة'' تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس إثر تدخله لإنقاذ تلميذة من اعتداء خطير

شوف تيفي: عبدالقادر الفطواكي

علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة أن دركي تابع لسرية الدرك الملكي "الدراركـة" تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس إثر تدخله لإنقاذ تلميذة من اعتداء خطير من طرف ثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء ينحدرون من مدينة أزرو بعمالة إنزكان أيت ملول ,عندما كانت متوجهة إلى مدرستها.

وأضافت المصادر أن عناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير انتقلت إلى مكان الحادث و اعتقلت أحد المتورطين في الاعتداء على الدركي، فيما تم نقل المصاب الى مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، لتلقي العلاج حيث خضع لعميلة جراحية رتقت خلالها جبهته "بـ7 غرزات" .

و أشارت مصادر "شوف تيفي" أن الدركي الشجاع "سعيد" المنحدر من مدينة الدارالبيضاء, قد تلقى اشادة من ساكنة الدراركة بعد التدخل الذي وصف ب"البطولي" , ورواد مواقع التواصل الاجتماعي, بحكم عدد من التدخلات المهمة التي قام بها في عدد من العمليات الأمنية بالمنطقة.