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هذا ما تباحث فيه أمين مجلس الأمن الروسي مع نظرائه المغاربة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 14:30 هذا ما تباحث فيه أمين مجلس الأمن الروسي مع نظرائه المغاربة | بوليتيك
هذا ما تباحث فيه أمين مجلس الأمن الروسي مع نظرائه المغاربة
أجرى مسؤولون مغاربة رفيعي المستوى مشاورات مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة، وبحثوا أثناءها آفاق تطوير الحوار بين البلدين في مجال الأمن.

شوف تيفي

أجرى مسؤولون مغاربة رفيعي المستوى مشاورات مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة، وبحثوا أثناءها آفاق تطوير الحوار بين البلدين في مجال الأمن.

وكشف موقع "روسيا اليوم" قبل قليل، أن الوفد الروسي الذي يضم مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى وزارة الإعلام والإتصالات الجماهيرية، عقد اجتماعات مع وزير الداخلية محمد حصاد والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفان تباحثا في إطار التعاون الثنائي بين هيئات الأمن والعدل الروسية والمغربية في محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الحيلولة دون انتشار المخدرات.

وأبرز نفس المصدر أن الطرفان أيضا عبرا عن مواقفهما إزاء تعديل القاعدة القانونية لمواجهة الأخطار الناشئة في الشبكة العنكبوتية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الحيلولة دون ترويج المتطرفين إيديولوجيتهم في الإنترنت. كما أن أمين مجلس الأمن الروسي باتروشيف قد عقد اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات محمد ياسين منصوري، ركزا أثناءه على مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

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