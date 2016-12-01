مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي ﻿

ظهر إمام الحرم المكي عبد الرحمان السديسِ، في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة في صلاة القنوت أثناء الدعاء لأهل سوريا وخاصة لأهل حلب.

"شوف تيفي"

ظهر إمام الحرم المكي عبد الرحمان السديسِ، في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة في صلاة القنوت أثناء الدعاء لأهل سوريا وخاصة لأهل حلب.

وتم أداء صلاة القنوت بالحرم المكي بدعوة من مفتي السعودية الذي طالب بالقيام بها من أجل أهالي حلب الذين يتعرضون لإبادة من قبل النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء، أطلقوا بمواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الحملات التضامنية مع حلب،طالبوا من خلال المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الإبادة التي يتعرض لها الأبرياء.