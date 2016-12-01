 صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة ﻿
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صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 13:13 صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة
في مشهد صادم ومؤلم، اضطرت سيدة إلى وضع مولودها بسيارة بباحة مصحة الضمان الاجتماعي بحي تاركة بمدينة مراكش، بعد أن تم منعها من الدخول إلى المصحة.

"شوف تيفي"

في مشهد صادم ومؤلم، اضطرت سيدة إلى وضع مولودها بسيارة بباحة مصحة الضمان الاجتماعي بحي تاركة بمدينة مراكش، بعد أن تم منعها من الدخول إلى المصحة.

واظهر مقطع فيديو اللحظات العصيبة التي عاشتها عائلة السيدة الحامل وهي تحاول إقناع المسؤولين بضرورة دخول قريبتهم لكي تضع مولودها وهو الأمر الذي تم رفضه، لتتطور الأمور بعد ذلك إلى دخولهم في حالة من الصدمة والصراخ الشديد الذي كاد أن يتحول لمواجهات.

وبالرغم من محاولات الأسرة إقناع المسؤولين بمساعدة قريبتهم على الإنجاب، إلا أن هذه الأخيرة اضطرت إلى وضع مولودها في الكرسي الخلفي للسيارة.

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المغرب شوف تيفي مولود حي تاركة القريبة الحامل الضمان الاجتماعي المصحة

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