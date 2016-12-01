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سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 13:10 سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس | دولي
سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس
صرحت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بكون خطوة نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب. وأفادت كونواي، مديرة حملة ترامب السابقة، في مقابلة

شوف تيفي

صرحت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بكون خطوة نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب.

وأفادت كونواي، مديرة حملة ترامب السابقة، في مقابلة إذاعية "إن المسألة أولوية كبيرة للرئيس المنتخب، لقد أوضح ذلك جليا خلال حملته، وكرئيس منتخب سمعته يكرر ذلك أكثر من مرة في الجلسات الخاصة وفي العلن".

وسبق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن أعلن مرارا خلال حملته الإعلامية أنه سيقاوم أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها على إسرائيل وسينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في حال انتخابه رئيسا.

وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانون سفارة القدس عام 1995، الذي يقضي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لجأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورا بجورج دبليو بوش وأخيرا باراك أوباما إلى استخدام استثناء تنفيذي لتأجيل نقل السفارة من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

ويبقى وضع القدس واحدا من القضايا الجوهرية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولم يعترف المجتمع الدولي حتى الآن بالقدس كعاصمة لإسرائيل كما لم تقم أي دولة أجنبية سفارة لها في المدينة.

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