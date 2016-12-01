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خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 12:34 خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها | حوادث و حقوق
خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها
تحيل اليوم الجمعة الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني بالبيضاء،على الوكيل العام، متهما بالاختطاف والاحتجاز وهتك عرض، ارتكب جريمته ليلة الثلاثاء الماضي بحي ليساسفة.

شوف تيفي:

تحيل اليوم الجمعة الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني بالبيضاء،على الوكيل العام، متهما بالاختطاف والاحتجاز وهتك عرض، ارتكب جريمته ليلة الثلاثاء الماضي بحي ليساسفة.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن المتهم استدرج القاصر وهددها قبل أن يجبرها على مرافقته إلى منزله بحي ليساسفة، حيث قضت معه الليلة، ومارس عليها اعتداءاته الجنسية، بعدما كانت الضحية قد حلت بالمنطقة ضيفة لدى أختها، وخرجت من المنزل مساء ليعترض المتهم سبيلها ويرغمها على مرافقته.

و لم تحدد المصادر نفسها،إن كان المتهم استعمل سلاحا أبيض أثناء إجبار القاصر على مرافقته أم أنه غرر بها إلى أن سارت رفقته إلى الوجهة التي حددها و هي غرفة بسطح منزل والديه.

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