فضيحة..حالة كارثية بمؤسسة تعليمية بأزيلال..شوفو فين كيقراو التلاميذ ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بتصوير من داخل مؤسسة تعليمية توجد بدوار سكورة التابع لإقليم أزيلال.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بتصوير من داخل مؤسسة تعليمية توجد بدوار سكورة التابع لإقليم أزيلال.

ويظهر الفيديو الحالة الكارثية لهذه المؤسسة التعليمة، والتي لا تتوفر فيها أدنى الشرط التي ستمكن التلاميذ من الدراسة ومن الحصول على مستوى دراسي جيد ومتزن.

وعبر الفايسبوكيون المغاربة عن استغرابهم للتهميش الذي يطال المؤسسات التعليمية وخاصة في المناطق النائية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة عن التعليم بالتدخل والاهتمام أكثر بالتعليم في المجال القروي.