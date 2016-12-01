مثير وبالفيديو.. بعد ولد ملكية:تسريب فيديو من وسط سجن الجديدة لسجين وهو يهدد الدرك..وها كيفاش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شخص داخل زنزانته بأحد السجون والتي على ما يبدو بأنه سجن العادر بالجديدة، وهو يكشف تفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص مصالح

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شخص داخل زنزانته بأحد السجون والتي على ما يبدو بأنه سجن العادر بالجديدة، وهو يكشف تفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص مصالح الدرك الملكي بمنطقة مولاي عبد الله ضواحي عاصمة دكالة.

ووجه هذا السجين تهديدا واضحا لمصالح الدرك الملكي وخاصة لقائدهم، موضحا بأنه أبلغ عن جريمة قتل لكنه تعرض بالمقابل للتهديد من طرفهم ومن طرف مرتكبها.

وفور تداول هذا الفيديو الذي يدعي فيه السجين العديد من الأشياء، تفاعل النشطاء بشكل كبير معه، حيث طالب الجميع المسؤولين بجهاز الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن الحقيقة ومحاسبة هذا السجين في حال افترائه أو محاسبة الدركيين الذين كشف عن هويتهم.