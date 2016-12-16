بالصورة..شاهد محمد الخياري في صورة نادرة خلال مرحلة طفولته ﻿

نشر الفنان الكوميدي المغربي محمد الخياري صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك صورة له وهو طفل حيث كان يبلغ من العمر تقريبا حوالي ستة أشهر.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر الفنان الكوميدي المغربي محمد الخياري صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك صورة له وهو طفل حيث كان يبلغ من العمر تقريبا حوالي ستة أشهر.

و قد لقيت الصورة،تفاعل عدد كبير من المغاربة ،معبرين عن اعجابهم الكبير بها حيث كتبوا في تعاليقهم "سبحان الله من صغرك فكاهي"و"ما شاء الله سي الخياري من صغرك شوفة هي هي" و" الله يطول عمرك حتى تشوف أحفادك".

جدير بالذكر أن محمد الخياري أنهى مؤخرا تصوير فيلم سينمائي مغربي رفقة المخرج نور الدين الخماري سيعرض قريبا في القاعات السينمائية.