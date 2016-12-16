 بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان ﻿
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بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 11:45 بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان | حوادث و حقوق
بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان
استنكر تطوانيون إقدام معلم بمدرسة الإمام مالك بمدينة الحمامة البيضاء، بالاعتداء على طفل وتعنيفه بسبب خطأ في الإملاء.

"شوف تيفي"

 استنكر تطوانيون إقدام معلم بمدرسة الإمام مالك بمدينة الحمامة البيضاء، بالاعتداء على طفل وتعنيفه بسبب خطأ في الإملاء.

وفي التفاصيل الأولية لهذه الواقعة التي جرت فصولها خلال الأسبوع الجاري، فإن الطفل "نبيل" الذي يدرس في القسم الأول ابتدائي، تعرض للضرب على يد معلمه "مصطفى.ح" نظرا لوقوعه في خطأ خلال حصة الإملاء.

وطالب التطوانييون الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الطفل بالمغرب بالدخول على الخط و التنسيق مع عائلة الطفل لرفع دعوى قضائية على المعلم.

تلميذ

تلميذ

تلميذ

 

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