أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب ﻿

أورد الموقع الإعلامي ''زامبيا دايلي ميل'' بجمهورية زامبيا نقلا عن وزارة الخارجية، أن الرئيس الزامبي ''إدغار لونغو'' إستقبل مساء أمس الخميس السفيرة المعتمدة من المغرب، السعدية العلوي.

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أورد الموقع الإعلامي "زامبيا دايلي ميل" بجمهورية زامبيا نقلا عن وزارة الخارجية، أن الرئيس الزامبي "إدغار لونغو" إستقبل مساء أمس الخميس السفيرة المعتمدة من المغرب، السعدية العلوي.

وأفاد ذات المصادر، أن إستقبال الرئيس الزامبي للسفيرة المغربية، جاء لتباحث العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيس للسفيرة عن يقينه بكون زيارة الملك محمد السادس المرتقبة بداية العام المقبل لزامبيا ستعزز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين.

وينتظر أن يعود الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية مطلع العام المقبل، لزيارة كل من جمهورية زامبيا وإفريقيا الوسطى التي كان سيزورها مباشرة بعد نيجريا، قبل عودته لأرض الوطن لإحياء ذكرى المولد النبوي.

وسيبث أعضاء منظمة الإتحاد الإفريقي أواسط شهر يناير المقبل في الطلب الذي وزعته رئاسة المنظمة على الدول الأعضاء، والممثل في عودة المغرب للمؤسسة الإفريقية التي ناضل في إخراجها للوجود قبل أن ينسحب منها بسبب "البوليساريو".