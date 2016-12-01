 أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي | مجتمع

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة

سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس | دولي

سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها | حوادث و حقوق

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها

فضيحة..حالة كارثية بمؤسسة تعليمية بأزيلال..شوفو فين كيقراو التلاميذ | حوادث و حقوق

فضيحة..حالة كارثية بمؤسسة تعليمية بأزيلال..شوفو فين كيقراو التلاميذ

مثير وبالفيديو.. بعد ولد ملكية:تسريب فيديو من وسط سجن الجديدة لسجين وهو يهدد الدرك..وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. بعد ولد ملكية:تسريب فيديو من وسط سجن الجديدة لسجين وهو يهدد الدرك..وها كيفاش

بالصورة..شاهد محمد الخياري في صورة نادرة خلال مرحلة طفولته | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في صورة نادرة خلال مرحلة طفولته

بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. معلم يُعنف تلميذا بطريقة بشعة بسبب خطأ في الإملاء بتطوان

أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب | بوليتيك

أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 11:39 أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب | بوليتيك
أسابيع قبل زيارة الملك محمد السادس...رئيس زامبيا يستقبل سفيرة المغرب
أورد الموقع الإعلامي ''زامبيا دايلي ميل'' بجمهورية زامبيا نقلا عن وزارة الخارجية، أن الرئيس الزامبي ''إدغار لونغو'' إستقبل مساء أمس الخميس السفيرة المعتمدة من المغرب، السعدية العلوي.

شوف تيفي

أورد الموقع الإعلامي "زامبيا دايلي ميل" بجمهورية زامبيا نقلا عن وزارة الخارجية، أن الرئيس الزامبي "إدغار لونغو" إستقبل مساء أمس الخميس السفيرة المعتمدة من المغرب، السعدية العلوي.

وأفاد ذات المصادر، أن إستقبال الرئيس الزامبي للسفيرة المغربية، جاء لتباحث العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيس للسفيرة عن يقينه بكون زيارة الملك محمد السادس المرتقبة بداية العام المقبل لزامبيا ستعزز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين.

وينتظر أن يعود الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية مطلع العام المقبل، لزيارة كل من جمهورية زامبيا وإفريقيا الوسطى التي كان سيزورها مباشرة بعد نيجريا، قبل عودته لأرض الوطن لإحياء ذكرى المولد النبوي.

وسيبث أعضاء منظمة الإتحاد الإفريقي أواسط شهر يناير المقبل في الطلب الذي وزعته رئاسة المنظمة على الدول الأعضاء، والممثل في عودة المغرب للمؤسسة الإفريقية التي ناضل في إخراجها للوجود قبل أن ينسحب منها بسبب "البوليساريو".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك الزيارة المنظمة الأدغال زامبيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز | بوليتيك

بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز

تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها | بوليتيك

تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها

تصريح مثير لـ نبيل بن عبد الله: واخا يخلصوني منسكنش في كازا وها علاش | بوليتيك

تصريح مثير لـ نبيل بن عبد الله: واخا يخلصوني منسكنش في كازا وها علاش

خاص..الحموشي يواصل مسلسل تخليق الإدارة العامة للأمن الوطني بتنقيل مسؤولين أمنيين كبار | بوليتيك

خاص..الحموشي يواصل مسلسل تخليق الإدارة العامة للأمن الوطني بتنقيل مسؤولين أمنيين كبار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو هاد المرأة اش دارت ليد الملك محمد السادس | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

شوفو هاد المرأة اش دارت ليد الملك محمد السادس

العروسة الي دارت ليها صحبتها التوكال نهار عرسها تحكي قصتها بكل ألم..نهار الحنة ديالي عطاتني العصير ودارت ليا فيه السحور وهاشنو وقع ليا من بعد(فيديو) | حالة خاصة

العروسة الي دارت ليها صحبتها التوكال نهار عرسها تحكي قصتها بكل ألم..نهار الحنة ديالي عطاتني العصير ودارت ليا فيه السحور وهاشنو وقع ليا من بعد(فيديو)

اعرف دواك:علاجات سهلة ..طبيا و طبيعيا لعلاج تشققات الشفاه في موسم الشتاء | عرف دواك

اعرف دواك:علاجات سهلة ..طبيا و طبيعيا لعلاج تشققات الشفاه في موسم الشتاء

مالك مقلق:شاب مغربي كاعي على المغرب..كنطلب اللجوء السياسي حيث قريت و بقيت بلا خدمة | خارج البلاطو

مالك مقلق:شاب مغربي كاعي على المغرب..كنطلب اللجوء السياسي حيث قريت و بقيت بلا خدمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي | مجتمع
منذ 6 دقائق

مؤثر.. السديسِ يبكي بحرقة في صلاة القنوت والدعاء لأهل حلب+فيديو مبكي

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

صادم..سيدة حامل تضع مولودها بسيارة بعد أن رفضت مصحة بمراكش استقبالها+تفاصيل صادمة

سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس | دولي

سابقة..ترامب ينقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى مدينة القدس

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها | حوادث و حقوق

خطير..جات ضيفة عند ختها..اغتاصبها فوق السطح و ها شنو دار ليها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.