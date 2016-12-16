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يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني نهار الجمعة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 11:23 يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني نهار الجمعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني نهار الجمعة
علمت''شوف تيفي'' أن مجموعة من البحارة،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم على مجموعة من الطلاسيم السحرية داخل سمكة كبيرة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي" أن مجموعة من البحارة،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم على مجموعة من الطلاسيم السحرية داخل سمكة كبيرة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و استنكر البحارة،هذا الفعل المشين خصوصا و أننا نحتفل هذا الأسبوع بالأيام المباركة لميلاد النبي محمد عليه الصلاة و السلام.

وقد فك البحارة ممن عثروا على السحر،هذه الطلاسيم التي كانت داخل فم السمكة.

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