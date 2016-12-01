 بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز ﻿
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بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 10:54 بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز | بوليتيك
بتعليمات ملكية:أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المغربية لفائدة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو النيجر تصل إلى أغاديز
وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مطار مدينة أغاديز أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمها المغرب لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو شمال النيجر.

 شوف تيفي"+"و م ع"

 وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مطار مدينة أغاديز أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمها المغرب لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء المطرودين نحو شمال النيجر.

وتتكون هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية ، التي تم إرسالها بتعليمات ملكية ، من 15 طنا من المواد الغذائية و 20 طنا من الخيام. وقد تم نقلها إلى النيجر على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية.

وتم تسليم هذه المساعدة الإنسانية إلى السلطات النيجيرية من قبل سفير الملك في نيامي السيد علال العشاب بحضور على الخصوص الوزير بالرئاسة غيسا أج بولا والوزير المنتدب المكلف بتربية المواشي محمد بوشا والوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات إيسوف باركي ووزير السياحة والصناعة التقليدية أحمت بوطو وحاكم الجهة سادو سولوكي وعمدة أكاديز غيسا فيلتو. ومن المنتظر أن تصل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المكونة من 15 طنا من الخيام و16 طنا من المواد الغذائية و4 أطنان من الأغطية ، في الساعات القادمة على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية.

وعلى إثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نحو النيجر، أعطى الملك محمد السادس ، تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، لفائدة هؤلاء الأشخاص المطرودين والموجودين في وضعية هشاشة قصوى بأحد المراكز بشمال النيجر.

وتتضمن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع بلدان وشعوب القارة، توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام.

كما تهدف إلى مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا.

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