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مثير.. مياه البحر بالحسيمة تلفظ جثة سيدة توفيت في ظروف غامضة

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 10:30 مثير.. مياه البحر بالحسيمة تلفظ جثة سيدة توفيت في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
مثير.. مياه البحر بالحسيمة تلفظ جثة سيدة توفيت في ظروف غامضة
لفظت مياه البحر بشاطئ ''ارمود'' التابع للجماعة القروية أزمورن بإقليم الحسيمة أمس الخميس، جثة فتاة في عقدها الرابع .

"شوف تيفي"

لفظت مياه البحر بشاطئ "ارمود" التابع للجماعة القروية أزمورن بإقليم الحسيمة أمس الخميس، جثة فتاة في عقدها الرابع .

وحسب مصادر حسيمية فإن المعاينة الأولى للجثة، كشفت بأن الهالكة حديثة الوفاة، وهو ما طرح العديد من التساؤلات بخصوص ظروف وفاتها الغامضة التي قد تكون نتيجة انتحار أو جريمة قتل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي بقيادة ازمورن، حلت بعين المكان وقامت بمعاينة الجثة، قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للحسيمة، وذلك لإخضاعها للتشريح لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة بإشراف من النيابة العامة.

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