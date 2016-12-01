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بالفيديو.. حادثة سير خطيرة بين سيارتين لنقل العمال بطنجة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 10:24 بالفيديو.. حادثة سير خطيرة بين سيارتين لنقل العمال بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالفيديو.. حادثة سير خطيرة بين سيارتين لنقل العمال بطنجة..وهذه هي التفاصيل
شهدت مدينة طنجة فجر اليوم الجمعة،حادثة سير خطيرة، بين سيارتين كبيرتين لنقل العمال، نتيجة التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة طنجة فجر اليوم الجمعة،حادثة سير خطيرة، بين سيارتين كبيرتين لنقل العمال، نتيجة التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة.

ووقع الحادث بعد أن فقد سائق السيارة الأولى السيطرة على المقود نتيجة الانزلاق بسبب التساقطات ليصطدم بقوة بالسيارة الثانية، ما أسفر عن إصابته بجروح جد خطيرة.

وفور وقوع الحادث، حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان من أجل المعاينة، بينما تم نقل السائق المصاب في حالة جد حرجة إلى مستشفى محمد الخامس.

 

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