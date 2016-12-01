 تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها ﻿
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تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 10:18 تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها | بوليتيك
تكتيك أم العودة إلى الانتخابات: أحزاب سياسية تعيد وضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وتحيينها
تزامنا مع تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، كشف المحلل السياسي محمد بودن من خلال تدوينة على حائطه الفايسبوكي، عن إعادة أحزاب سياسية فتح برامجها الإنتخابية التي روجتها بين الناخبين في الإستحقاق

شوف تيفي

تزامنا مع تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، كشف المحلل السياسي محمد بودن من خلال تدوينة على حائطه الفايسبوكي، عن إعادة أحزاب سياسية فتح برامجها الإنتخابية التي روجتها بين الناخبين في الإستحقاق التشريعي ليوم 7 أكتوبر الأخير.

وأفاد بودن من خلال تدوينة على حائطه الفايسبوكي، أن " أحزابا تضع الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية وأخرى تقوم بتحيينها"، متسائلا في ذات التدوينة، " هل هذا مؤشر من مؤشرات سيناريو العودة للصناديق ؟ أم تكتيك لتقوية موقعها التفاوضي في المشاورات الحكومية ؟".

وأجمعت أغلب تعليقات الفايسبوكيين على تدوينة بودن، بكونها مؤشرات على إنتخابات سابقة، نظرا للتباعد الكبير في الرؤى بين بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ورئيس الحكومة، خاصة بعد التقارب الأخير بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي، خلال إجتماع هيئاتهما التنفيذية بالمقر المركزي لحزب الوردة بدعوة من زعيمه إدريس لشكر.

من جهة ثانية، أجمع بعض المحللون السياسيون الذين إستقت "شوف تيفي" أراءهم أن في الموضوع، أن الدعوة لإنتخابات سابقة لأوانها مستبعدة بشكل كبير رغم فشل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في تشكيل تحالف حكومي منذ مايزيد على شهرين، حيث أن النخب السياسية والإدارة يصعب عليها إجراء إنتخابات تشريعية في الوقت الحالي رغم تنصيص الوثيقة الدستورية عليها كحل لفشل بن كيران في تشكيل الحكومة.

وحسب تصريحات المحللين، فإن إجراء إنتخابات ثانية لتشكيل الحكومة يتطلب ميزانية مالية كبيرة، ناهيك عن إستحالة قبول النواب البرلمانيين العودة من جديد إلى خوض المعارك الإنتخابية والتي كلفتهم الكثير، في حين رجح آخرون أن أحزابا سياسية تريد زيادة الضغط فقط على رئيس الحكومة للحصول على مزيد من التنازلات والحقائب الوزارية، قبل حسمها المشاركة في تسيير الشأن العام لخمس سنوات مقبلة.

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الأحزاب السياسية المحللون الإنتخابات بن كيران شوف تيفي

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