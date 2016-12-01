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الخارجية الأمريكية تصفع الجزائر وها علاش

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 10:00 الخارجية الأمريكية تصفع الجزائر وها علاش | دولي
الخارجية الأمريكية تصفع الجزائر وها علاش
حذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى الجارة الشرقية الجزائر، حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية أن أمريكا حذرت مواطنيها من الذهاب إلى الجزائر، بسبب ارتفاع خطر وقوع أعمال إرهابية وعمليات

شوف تيفي

حذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى الجارة الشرقية الجزائر، حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية أن أمريكا حذرت مواطنيها من الذهاب إلى الجزائر، بسبب ارتفاع خطر وقوع أعمال إرهابية وعمليات الاختطاف بالجارة، وهو الشيء الذي يعد ضربة قوية للسياحة الجزائرية، حيث قد ينتج عنه عزوف جنسيات أخرى عن السفر إلى الجارة الشرقية.

وحذرت أمريكا من جماعة إرهابية تنتمي لـ"داعش" تدعى "جند الخليفة" التي سبق وأن مارست إرهابها في حق مواطن فرنسي بطريقة بشعة، حيث حذرت من المناطق الجبلية للجزائر والتي تعرف اختطافات ونقط مراقبة وهمية وتفجيرات إرهابية.

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أمريكا الجزائر سياحة سفر جماعة

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