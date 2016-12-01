هل يتبخر حلم الحصول على فيزا ''الصبليون'' بعد هذا القرار ﻿

قد يصبح حلم الحصول على فيزا الصبليون في خبر كان بعد دخول شركة جزائرية على الخط، حيث اتفقت الأخيرة مع كبار خارجية اسبانيا وحصلت على صفقة تهم استقبال طلبات المغاربة لتأشيرة اسبانيا في الوقت الذي

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قد يصبح حلم الحصول على فيزا الصبليون في خبر كان بعد دخول شركة جزائرية على الخط، حيث اتفقت الأخيرة مع كبار خارجية اسبانيا وحصلت على صفقة تهم استقبال طلبات المغاربة لتأشيرة اسبانيا في الوقت الذي طالبت الشركة الهندية التي كانت مكلفة باستقبال طلبات المغاربة بينها وبين باقي دول أوربا بإلغاء الكونطرا مع الصبليون بعد تعاقدهم مع الجزائريين،حسب وسائل إعلام اسبانية.

الجزائر ديما خاشية راسها فأي حاجة بين المغرب واسبانيا، والمشكل هو أن هذه الشركة الجزائرية جديدة في الميدان ومازال مقاداتش المكاتب ديالها، فين غادي تستقبل طلبات المغاربة، ولهذا فإن حلم الحصول على الفيزا الإسبانية يبقى معلقا حتى إشعار آخر.



