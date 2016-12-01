هذه حقيقة الهروب الجماعي لمرضى نفسيين من مستشفى الأمراض العقلية بفاس ﻿

نفى مصدر ''شوف تيفي'' الأخبار المتداولة التي تفيد بأن مستشفى الأمراض العقلية بمدينة فاس، عاش اليوم الخميس، حالة من الفوضى عقب فرار العديد من المرضى النفسيين.

"شوف تيفي"

نفى مصدر "شوف تيفي" الأخبار المتداولة التي تفيد بأن مستشفى الأمراض العقلية بمدينة فاس، عاش اليوم الخميس، حالة من الفوضى عقب فرار العديد من المرضى النفسيين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأجواء داخل مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة العلمية عادية ولا تشير إلى وجود أية عملية هروب.

وأكد المصدر ذاته بأن مسؤولين داخل المستشفى، أكدوا بأن الأخبار المتداولة مجرد أكاذيب ولا أساس لها من الصحة، نافيا هروب مجموعة من المرضى.



