 بالصور.. مع اقتراب رأس السنة..عصابة تسطو على ''بيسري ديال الشراب'' وها أشنو دارو ﻿
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بالصور.. مع اقتراب رأس السنة..عصابة تسطو على ''بيسري ديال الشراب'' وها أشنو دارو

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 04:30 بالصور.. مع اقتراب رأس السنة..عصابة تسطو على بيسري ديال الشراب وها أشنو دارو | حوادث و حقوق
بالصور.. مع اقتراب رأس السنة..عصابة تسطو على ''بيسري ديال الشراب'' وها أشنو دارو
تعرض محل للخمور في مدينة طنجة لعملية سطو مسلح، من طرف عصابة إجرامية يلقب زعيمها بـ''موزامبو''، والمعروف في المدينة بسلوكاته العدوانية.

شوف تيفي

تعرض محل للخمور في مدينة طنجة لعملية سطو مسلح، من طرف عصابة إجرامية يلقب زعيمها بـ"موزامبو"، والمعروف في المدينة بسلوكاته العدوانية.
وكشف مصدر من المنطقة أن العصابة سرقت مبلغا ماليا مهما من "البيسري"، فضلا عن الخمور التي تم تكسيرها والاعتداء على أصحاب المحل الذين تواجدوا في تلك اللحظة التي عرفت هجوم العصابة عليه. وتوصلت "شوف تيفي" بصور من عملية المداهمة، حيث خلف الهجوم المذكور تكسير كمية مهمة من قنينات النبيذ.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عصابة رأس السنة طنجة نبيذ سرقة

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