مسخوط الوالدين الذي اغتصب والدته.. مشا فيها وها شحال حكمو عليه ﻿

شوف تيفي
بعد أن نشرت "شوف تيفي" خبر اعتقاله شهر نونبر الماضي بسبب محاولة اغتصاب والدته، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحكم على المتهم (مسخوط الوالدين) باثني عشر سجنا نافذا.
وكشف مصدر من هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المتهم المذكور كان قد نال أقل من هذه السنوات خلال الحكم عليه أول مرة، غير أن تأكيد الأم ومتابعتها لفلذة كبدها الذي كاد أن يحدث مصيبة كبرى بها بسبب "القرقوبي" جعل هيئة المحكمة تصعد من حكمها إلى 12 سنة عوض أقل من ذلك.
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