 مسخوط الوالدين الذي اغتصب والدته.. مشا فيها وها شحال حكمو عليه ﻿
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مسخوط الوالدين الذي اغتصب والدته.. مشا فيها وها شحال حكمو عليه

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 04:05 مسخوط الوالدين الذي اغتصب والدته.. مشا فيها وها شحال حكمو عليه | حوادث و حقوق
مسخوط الوالدين الذي اغتصب والدته.. مشا فيها وها شحال حكمو عليه
بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' خبر اعتقاله شهر نونبر الماضي بسبب محاولة اغتصاب والدته، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحكم على المتهم (مسخوط الوالدين) باثني عشر سجنا نافذا.

شوف تيفي

بعد أن نشرت "شوف تيفي" خبر اعتقاله شهر نونبر الماضي بسبب محاولة اغتصاب والدته، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحكم على المتهم (مسخوط الوالدين) باثني عشر سجنا نافذا.
وكشف مصدر من هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المتهم المذكور كان قد نال أقل من هذه السنوات خلال الحكم عليه أول مرة، غير أن تأكيد الأم ومتابعتها لفلذة كبدها الذي كاد أن يحدث مصيبة كبرى بها بسبب "القرقوبي" جعل هيئة المحكمة تصعد من حكمها إلى 12 سنة عوض أقل من ذلك.

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‫شوف تيفي

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الحسيمة سجن اعتقال اغتصاب

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