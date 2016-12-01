إستنفار أمني بأكادير بعد تعرض فرنسية لطعنات بالسلاح الأبيض ﻿

علمت ''شوف تيفي: أن سيدة من جنسية فرنسية، تعرضت لطعنات بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين بمنطقة تمراغت شمال أكادير.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي: أن سيدة من جنسية فرنسية، تعرضت لطعنات بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين بمنطقة تمراغت شمال أكادير.

وأفادت مصادر محلية بمدينة أكادير، أن الضحية معروفة بمنطقة تامراغت الساحلية شمال أكادير، حيث كانت دائمة التردد على المنطقة بشكل مستمر، قبل تعرضها اليوم لطعنات قاتلة بواسطة سكين على مستوى العنق والرأس كما تعرضت يدها للكسر.

ورجحت ذات المصادر، أن يكون السبب الرئيسي وراء الهجوم على الضحية، بدافع سرقة حقيبتها اليدوية، حيث تمت إحالتها على المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة جد مزرية.

وقالت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة تمراغت قامت بحملات تمشيطية بحي أيت سوال تمراغت شمال أكادير الذي يوجد به منزل الضحية الذي شهد فصول الواقعة برمتها التي مازالت أسبابها مجهولة.